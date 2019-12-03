Михаил Терехин пять часов разговаривал с Ксенией Бородиной после ее ссоры с Курбаном Омаровым





Михаил Терехин не стал скрывать, что сильных чувств к Ксении Бородиной он не испытывал, чего нельзя было сказать о телеведущей. Пару считали одной из самых ярких, поклонники ждали, когда влюбленные подадут заявление в ЗАГС, но адвокат внезапно просто собрал вещи и ушел. По словам мужчины, он просто понял, что наладить отношения больше не получится, несмотря на все усилия.Ксения Бородина, тем не менее, надолго одна не осталась, вскоре она закрутила роман с Курбаном Омаровым, нынешним мужем. Теперь они воспитывают двоих дочерей. Михаил Терехин также вспомнил, что однажды после ссоры с любимым Ксения Бородина позвонила ему, и они разговаривали на протяжении пяти часов, пока не сели батареи в их телефонах. Общение, по словам экс-избранника звезды проекта "Дом-2", было очень теплым, как между братом и сестрой.