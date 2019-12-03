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Звезда "Дома-2" Александра Черно решила сделать липосакцию

Участница телепроекта “Дом-2” Александра Черно решила преобразить свой внешний вид. Один из подписчиков девушки спросил, про восстановление формы после беременности. На это она ответила, что собирается вернуться в форму с помощью операции, не пытаясь самостоятельно решить проблему с лишним весом.


Саша уже давно задумывалась о том, чтобы поменять свою внешность, но решить проблему самой у нее не получается. С того самого времени, когда Черно забеременела от Иосифа Оганесяна она решила сбросить вес. Это у нее получилось, на весах убавилось целых 6 килограмм, Что очень обрадовало участницу “Дома-2”. Это у нее получилось не без труда, так как до этого была попытка похудеть с помощью безбелковой диеты, но безрезультатно - вес только увеличивался.

Во время ответов на вопросы фанатов Саша честно сказала, что преобразит свою фигуру с помощью хирургического вмешательства, избежав походов в спортзал и сидения на диете. Девушка намерена делать липосакцию после родов.
Звезда "Дома-2" Александра Черно решила сделать липосакцию

Стоит отметить, что в прошлом году Александра уже была на консультации у пластического хирурга. Он рекомендовал провести операцию по коррекции груди, сделать липосакцию рук, бедер, а также других участков тела, а в заключение провести сеанс по уменьшению живота.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:58

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