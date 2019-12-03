Звезда "Дома-2" Александра Черно решила сделать липосакцию

Саша уже давно задумывалась о том, чтобы поменять свою внешность, но решить проблему самой у нее не получается. С того самого времени, когда Черно забеременела от Иосифа Оганесяна она решила сбросить вес. Это у нее получилось, на весах убавилось целых 6 килограмм, Что очень обрадовало участницу “Дома-2”. Это у нее получилось не без труда, так как до этого была попытка похудеть с помощью безбелковой диеты, но безрезультатно - вес только увеличивался.Во время ответов на вопросы фанатов Саша честно сказала, что преобразит свою фигуру с помощью хирургического вмешательства, избежав походов в спортзал и сидения на диете. Девушка намерена делать липосакцию после родов.Стоит отметить, что в прошлом году Александра уже была на консультации у пластического хирурга. Он рекомендовал провести операцию по коррекции груди, сделать липосакцию рук, бедер, а также других участков тела, а в заключение провести сеанс по уменьшению живота.