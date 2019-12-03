«С каждым может быть!»: Лев Лещенко заступился за оговорившуюся Ольгу Бузову





Совсем недавно Ольга Бузова выступила на премии «Золотой хит», где отметила, что ей очень приятно выходить на сцену вслед за выдающимся артистом - певцом Львом Валерьяновичем Лещенко, только при этом фамилию звезды телеведущая произнесла как "Левченко", сразу же оправдавшись, что она сильно волнуется. Тем не менее, критика со стороны общественности не заставила себя ждать, и певицу сразу же сравнили с устрицей, попросили не отправлять ее на конкурс "Евровидение", чтобы не позорить Россию, и пристыдили за безграмотность.Журналисты издания Teleprogramma.pro дозвонились до Льва Лещенко, чтобы узнать его мнение по поводу этой ситуации. Певец отметил, что его имя и фамилия вообще тяжело запомнить, поэтому он не обижен. Ольгу Бузову стыдят и унижают за незнание, но ему на самом деле все равно до нее, добавил артист. Также знаменитость рассказал, как однажды Арина Шарапова на концерте, где был президент, назвала его Владимиром Винокуром, но на этом никто не акцентировал внимание., - продолжил певец.