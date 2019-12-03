В листьях сибирского растения нашли препарат против костных инфекций





Речь о Saussurea controversa (Соссюрея спорная) – многолетнем травянистом растении семейства астровых, которое традиционно используется жителями Дальнего Востока, Тибета, Монголии и Сибири для лечения различных заболеваний печени, почек, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата и прочего. Высушенные листья этого растения продаются и в аптеках, потому что отвар из них широко применяется как лекарство от бронхита и простуды. Ученые из Сибирского государственного медицинского университета в сотрудничестве с коллегами из Томского политехнического университета решили извлечь из растения отдельные компоненты и определить их состав. В результате было выделено немало компонентов, включающих в себя больше количество полисахаридов и флавоноидов – веществ, давно известных благодаря своим антимикробным качествам и способности стимулировать регенерацию костных тканей.Как отмечают ученые, инфекционные заболевания скелета являются одними из наиболее сложных в лечении. Микроорганизмы, атакующим костные ткани, нередко проявляют почти полную резистентность к существующим антибиотикам, в то же время, восстановление кости играет важнейшую роль в процессе заживления и восстановления после травм. В итоге медики предложили воспользоваться экстрактом этого растения для лечения костных инфекций и даже протестировали его способность оказывать воздействие на стволовые клетки. Как оказалось Saussurea controversa пусть и не стимулирует их деление, но способствует превращению в костную ткань. Теперь специалисты рассчитывают разработать лекарственный препарат, который можно будет применить в комплексном лечении указанных инфекций.