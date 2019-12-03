Звезда проекта "Дом-2" Майя Донцова перестала влезать в платья и практически всю одежду
Звезда проекта "Дом-2" Майя Донцова поправилась и перестала влезать в свои платья и практически всю одежду. Более того, у брюнетки стал больше заметен животик, однако ее супруг Алексей Купин посоветовал возлюбленной просто покупать размер побольше.
Пока поклонники гадают, действительно ли Алексей Купин и Майя Донцова ждут ребенка, брюнетка пожаловалась возлюбленному, что она перестала влезать в платья. В соцсети Instagram появилось видео, где звезда реалити пытается надеть платье самостоятельно, но оставив бесполезные попытки, просит помощи у мужа. Алексей Купин при этом спросил у избранницы, что бы она делала, если его не было, на что Донцова ответила: "Стояла и плакала".
Алексей Купин в итоге посоветовал жене покупать платья и одежду на размер больше, на что Майя Донцова обиделась, поскольку это был размер М. Примечательно, что брюнетка примерила несколько платьев и пиджак, но все они оказались ей малы. Звезда, как и раньше, списала это на прибавленный вес, однако большинство поклонников продолжают подозревать, что причиной всему на самом деле является беременность.
Пока поклонники гадают, действительно ли Алексей Купин и Майя Донцова ждут ребенка, брюнетка пожаловалась возлюбленному, что она перестала влезать в платья. В соцсети Instagram появилось видео, где звезда реалити пытается надеть платье самостоятельно, но оставив бесполезные попытки, просит помощи у мужа. Алексей Купин при этом спросил у избранницы, что бы она делала, если его не было, на что Донцова ответила: "Стояла и плакала".
Алексей Купин в итоге посоветовал жене покупать платья и одежду на размер больше, на что Майя Донцова обиделась, поскольку это был размер М. Примечательно, что брюнетка примерила несколько платьев и пиджак, но все они оказались ей малы. Звезда, как и раньше, списала это на прибавленный вес, однако большинство поклонников продолжают подозревать, что причиной всему на самом деле является беременность.