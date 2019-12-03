Беременная звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ждет мальчика





Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на данный момент воспитывают дочь Василису. Несмотря на то, что у молодой мамочки уже заметен подросший животик, многие подозревают, что в первом и втором случае пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Только недавно на снимках Рапунцель-старшей рассмотрели квадратную форму живота, но на это она сама никак не отреагировала. Также фолловеры заметили, живот у знаменитости растет слишком быстро, что не характерно при настоящей беременности.Теперь же Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко радостно признались, они ждут мальчика. В первый раз влюбленные очень хотели девочку, родилась дочь. Во второй раз желание молодой мамочки магическим образом снова сбылось, и вторым будет сын. Подтвердили свои слова будущие родители результатами обследования и сданных анализов в частной клинике, куда отправились накануне.