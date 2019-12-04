Педиатры рассказали, как уберечь ребенка от кишечных паразитов





Во всем мире в нынешнее время насчитывается около полумиллиарда детей, которые поражены паразитарными кишечными инфекциями. Ощущение сильного зуда в перианальной области, особенно по ночам, один из важнейших симптомов, который непременно должен насторожить внимательных родителей. Нередко это сопровождается болями в области живота, беспокойством, диареей. Более того, при наиболее остром течении инфекции могут также наблюдаться недостаток витамина В12 и анемия. Педиатры предупреждают, что паразитами заражается кишечник лиц младшего возраста, которые дома или в дошкольном учреждении пренебрегают базовыми правилами гигиены – мытьем рук перед приемом пищи и после посещения туалета. Также важно принимать во внимание и некоторые дополнительные факторы риска, вроде плохо обработанных продуктов, особенно мяса или ненадлежащим образом вымытых овощей и фруктов.В числе прочих советов для родителей, которые хотят снизить риск появления кишечных паразитов у своих чад, называют осторожное хранение пищи только в холодильнике, стирка белья при высоких температурах и отдельно от одежды взрослых, регулярная дезинфекция кухонных столов, стульев и сантехники. А вот в случае с самыми маленькими детьми следует контролировать, чтобы они не подносили игрушки ко рту и, тем более, не жевали их.