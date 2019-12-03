Ольга Бузова посоветовала Дмитрию Тарасову заниматься детьми и карьерой





В последнее время Дмитрий Тарасов попадает в скандалы вокруг своего имени. В одном из ток-шоу спортсмен пошутил, что может дать жене леща, за что сразу же был раскритикован общественностью. После этого модель и супруга спортсмена Анастасия Костенко попыталась оправдать возлюбленного, но в итоге тоже попала под шквал критики. После ток-шоу Ольга Бузова на телевидении заявила, что становилась жертвой насилия, но уточнять имена обидчиков не стала.Сразу ее заявления связали с неудачным браком с Дмитрием Тарасовым, появились даже сведения, что Ольга Бузова вызывала полицию, чтобы успокоить возлюбленного, но вот заявление писать отказалась. В ответ спортсмен снова выступил, отметив, что он никогда певицу не обижал. Ольга Бузова ответила достаточно иронично. Она заявила, мол, ей приятно внимание экс-избранника к ней и то, что он следит за ее высказываниями в прессе, но лучше бы он занимался своей карьерой и детьми.Ольга Бузова добавила, сейчас они с Дмитрием Тарасовым ни на каких мероприятиях не пересекаются, даже на днях рождения общих знакомых и друзей. Телеведущая предположила, что спортсмену может быть стыдно за всю ту боль, что он ей причинил. Теперь они идут разными дорогами и каждый строит свою жизнь. Как известно, Дмитрий Тарасов женился на модели из Ростова Анастасии Костенко и воспитывает дочь Милану, пара ждет второго ребенка. Ольга Бузова, в свою очередь, после развода успела поучаствовать в двух реалити-шоу, где искала свою любовь, но до сих пор, видимо, одинока.