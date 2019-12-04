Специалисты рассказали, как избавиться от болей в шее из-за холодов





Так, одним из действенных способов эксперты называют выполнение регулярных упражнение на растяжку мышц шеи. Также ощущения боли, головокружения и прочие симптомы можно снизить с помощью качественной морской соли. К примеру, в гималайской содержится большое количество полезных минералов, что облегчит симптомы ревматизма или радикулита, поможет при синусите или простудных заболеваниях. «Следует положить соль в кастрюлю или сковороду, поставить греться на огонь до того момента, как она начнет хрустеть. После этого ее следует поместить в тканевой мешок из натурального материала и приложить к болезненному месту. Нагреть продукт можно также в духовке или микроволновке примерно до 70 градусов. Мешки можно использовать многократно», - утверждают специалисты.Не лишним будет также добавить в состав масло эвкалипта, розы, тимьяна, лаванды и мяты. Если боли в шее сопровождаются простудой, очень полезно накрыть шею платком и избегать сквозняков или кондиционеров, поддерживая в помещении теплый микроклимат. Кроме того, эксперты рекомендуют при таких симптомах отказаться от частого использования смартфона и почаще делать упражнения на растяжку и подвижность мышц шеи, принимая при этом противовоспалительные средства.