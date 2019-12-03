У древнеегипетских мумий нашли невидимые тату





Исследование представили во время ежегодной встречи школ восточных исследований в США. Специалисты пока не имеют возможности дать ответ на вопрос относительно причин нанесения тату египтянами. Личности мумифицированных людей, у которых обнаружились наколки также остаются неизвестными.Ученые сообщили, что на территории Дейр-эль-Медины проживали ремесленники, создававшие гробницы в соседних Долинах царей и цариц. Рисунки обнаружили исключительно у женщин, поэтому археологи выдвинули гипотезу об их принадлежности к касте жриц либо целительниц. Вдобавок, одна из них имела 30 изображений, распределявшихся по всему телу. Часть тату оказались разновидностями крестообразных узоров, а некоторые напоминали иероглифы. Имели место рисунки папируса, глаз, богов, животных.