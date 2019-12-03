Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что общается с экс-участником реалити-шоу





Первой о переписке Рапунцель-младшей узнала ее мать - Татьяна Владимировна Григорьевская, заставшая дочь за телефоном посреди ночи. Алена Савкина призналась, что ведет онлайн-общение с мужчиной из Санкт-Петербурга, он является экс-участником реалити-шоу "Дом-2" и даже приходил в Периметр. Тогда молодая мамочка стала развивать отношения с Романом Макеевым, и молодой человек сказал, что желает ей счастья и пропал. Затем, призналась Рапунцель, мужчина узнал о расставании пассии с возлюбленным и снова написал ей.Алена Рапунцель также рассказала матери, что очень боится ошибиться. Она постоянно говорит, что теперь будет относиться к потенциальным избранникам с осторожностью, но они каждый раз признаются девушке в любви, красиво ухаживают, она им начинает беспредельно верить. Общение, как оказалось, продолжается уже на протяжении недели, у мужчины Савкиной тоже есть ребенок, он, по ее словам, может даже прийти в Периметр, чтобы строить отношения с избранницей. Татьяна Владимировна Григорьевская при этом не против того, чтобы ее младшая дочь искала любовь и налаживала свою личную жизнь.