Эвелина Бледанс: Алла Пугачева и Максим Галкин отсутствовали на дне рождения дочери Филиппа Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, шоумен и телеведущий Максим Галкин проигнорировали пышные торжества в честь дня рождения дочери короля поп-сцены Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, которые прошли на Рублевке. Об этом прессе рассказала актриса Эвелина Бледанс.
По словам артистки, она осталась под большим впечатлением от праздника, который Киркоров организовал для наследницы. По словам Бледанс, они с сыном Семеном опоздали на торжество на целых два часа и провели на празднике не очень много времени, но все равно получили немало удовольствия от пребывания на вечеринке. Знаменитых гостей певца и виновницы торжества развлекали иллюзионисты, актеры в сценических костюмах и аниматоры. А основной темой вечеринки стала любимая сказал Аллы-Виктории Киркоровой «Аладдин». Среди гостей Бледанс заметила немало знаменитостей, а вот Аллы Пугачевой, в честь которой, к слову, Киркоров и назвал дочь, на празднике не было, как и ее супруга с детьми.
«Пугачевой там не было. Был большой зал, всех не рассмотреть. Но я точно не видела среди гостей Аллу Борисовну, поэтому полагаю, она не пришла», - приводит слова актрисы портал «Телепрограмма».
По словам артистки, она осталась под большим впечатлением от праздника, который Киркоров организовал для наследницы. По словам Бледанс, они с сыном Семеном опоздали на торжество на целых два часа и провели на празднике не очень много времени, но все равно получили немало удовольствия от пребывания на вечеринке. Знаменитых гостей певца и виновницы торжества развлекали иллюзионисты, актеры в сценических костюмах и аниматоры. А основной темой вечеринки стала любимая сказал Аллы-Виктории Киркоровой «Аладдин». Среди гостей Бледанс заметила немало знаменитостей, а вот Аллы Пугачевой, в честь которой, к слову, Киркоров и назвал дочь, на празднике не было, как и ее супруга с детьми.
«Пугачевой там не было. Был большой зал, всех не рассмотреть. Но я точно не видела среди гостей Аллу Борисовну, поэтому полагаю, она не пришла», - приводит слова актрисы портал «Телепрограмма».