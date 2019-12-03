Эвелина Бледанс: Алла Пугачева и Максим Галкин отсутствовали на дне рождения дочери Филиппа Киркорова





По словам артистки, она осталась под большим впечатлением от праздника, который Киркоров организовал для наследницы. По словам Бледанс, они с сыном Семеном опоздали на торжество на целых два часа и провели на празднике не очень много времени, но все равно получили немало удовольствия от пребывания на вечеринке. Знаменитых гостей певца и виновницы торжества развлекали иллюзионисты, актеры в сценических костюмах и аниматоры. А основной темой вечеринки стала любимая сказал Аллы-Виктории Киркоровой «Аладдин». Среди гостей Бледанс заметила немало знаменитостей, а вот Аллы Пугачевой, в честь которой, к слову, Киркоров и назвал дочь, на празднике не было, как и ее супруга с детьми.«Пугачевой там не было. Был большой зал, всех не рассмотреть. Но я точно не видела среди гостей Аллу Борисовну, поэтому полагаю, она не пришла», - приводит слова актрисы портал «Телепрограмма».