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Звезда "Дом-2" Алена Водонаева встретит Новый год без сына

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алёна Водонаева собирается провести новогодние каникулы без своего сына и посвятить почти целый месяц только себе.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева встретит Новый год без сына

Телезвезда воспитывает своего сына Богдана в одиночку. Не смотря на то, что их брак с предпринимателем Алексеем Малакеевым распался, Алёна до сих пор находится с бывшим мужем в дружеских отношениях и не препятствует общению Алексея с сыном. В основном мальчик живёт с мамой, но при этом не забывает и про отца, наведываясь к нему в гости.


На своей странице в инстаграм телеведущая пишет, что находится в предвкушении новогодних и рождественских праздников. Она собирается потратить это время только на себя. А сын Алёны проведёт эти праздники в компании отца. Всё дело в том, что родители договорились поочерёдно встречать с ним Новый год.

В связи с этим вспоминается история, случившаяся с Богданом, когда он проводил время с отцом. Мальчик решил выполнить рискованный трюк. Он залез на кухонный гарнитур и решил прыгнуть с него на диван. Но не рассчитал расстояние и упал на журнальный столик, а точнее на его угол и получил небольшую травму головы. Алёна Водонаева с волнением вспоминает эту историю и признаётся, что даже пила валерьянку для успокоения нервов.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:11

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