Экстрасенс: Жена Гогена Солнцева тяжело больна

Учитывая что возраст у Терешковой солидный, она злоупотребляет алкоголем и имеет различные болезни, некоторые из них очень серьезные. Помимо очевидных проблем со здоровьем внешний вид Екатерины оставляет желать лучшего: у нее уже нет волос, а недавние пластические операции уже совсем незаметны.Популярный в России колдун и по совместительству экстрасенс Артем Бесов утверждает, что жена Гогена Солнцева, скорее всего, не доживет до Нового 2020 года. Также эксперт совершенно уверенно говорит, есть высокая вероятность того, что пожилой даме осталось жить чуть менее двух недель, а в крайнем случае этот срок уменьшится до нескольких дней. По словам Бесова, болезни просто так не появляются, помимо постоянной ругани супругов, женщина вела не самый здоровый образ жизни. Также Артем сказал, что есть вероятность того, что положение больной может улучшиться.Еще Артем добавил, жена Гогена, скорее всего, ходит от клиники к клинике, а за последнее время ее жизнь превратилась в несчастное существование. Колдун не думает, что ее положение изменится в лучшую сторону.