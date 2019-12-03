АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
EUR 70.97 USD 64.41
Курс валют на 03.12.2019

Экстрасенс: Жена Гогена Солнцева тяжело больна

Екатерина Терешкович, жена Гогена Солнцева находится при смерти, так считают недоброжелатели этой необычной пары. Стало известно, что парень уже посещал ритуальное агенство и успел там заказать гроб. Как он объяснил, предназначается он для его 64-ей летней жены. Как выяснили журналисты, Екатерина находится в больнице, а ее состояние очень тяжелое.
Экстрасенс: Жена Гогена Солнцева тяжело больна

Учитывая что возраст у Терешковой солидный, она злоупотребляет алкоголем и имеет различные болезни, некоторые из них очень серьезные. Помимо очевидных проблем со здоровьем внешний вид Екатерины оставляет желать лучшего: у нее уже нет волос, а недавние пластические операции уже совсем незаметны.

Популярный в России колдун и по совместительству экстрасенс Артем Бесов утверждает, что жена Гогена Солнцева, скорее всего, не доживет до Нового 2020 года. Также эксперт совершенно уверенно говорит, есть высокая вероятность того, что пожилой даме осталось жить чуть менее двух недель, а в крайнем случае этот срок уменьшится до нескольких дней. По словам Бесова, болезни просто так не появляются, помимо постоянной ругани супругов, женщина вела не самый здоровый образ жизни. Также Артем сказал, что есть вероятность того, что положение больной может улучшиться.

Еще Артем добавил, жена Гогена, скорее всего, ходит от клиники к клинике, а за последнее время ее жизнь превратилась в несчастное существование. Колдун не думает, что ее положение изменится в лучшую сторону.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У древнеегипетских мумий нашли невидимые…
«С каждым может быть!»: Лев Лещенко заступился за оговорившуюся Ольгу…
«У мальчика уже умный взгляд»: Таисия Повалий рассказала о родившемся…
Беременная звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ждет…
«Как так можно?»: Анастасию Тарасову раскритиковали за недостаточное внимание к…
Экстрасенс: Жена Гогена Солнцева тяжело…
Звезда "Молодежки" Серафима Низовская отказала ухаживаниям со стороны Владимира…
Звезда проекта "Дом-2" Майя Донцова перестала влезать в платья и практически всю…
Тигран Кеосаян намерен вложить деньги в…
Звезда "Дома-2" Александра Черно решила сделать…
Дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя Шайло на…
Ольга Бузова посоветовала Дмитрию Тарасову заниматься детьми и…
Тони Фергюсон: "Я закончу карьеру Хабиба…
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
Участница "Дом-2" Настя Голд запрещает Илье Яббарову общаться с сыном и…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что общается с экс-участником…
Apple назвала лучшие игры 2019 года для своих…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева встретит Новый год без…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выбыла из конкурса "Человек…
Участница "Дома-2" Виктория Цатурян показала своего…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров с юмором раскритиковал Анастасию Голд на Лобном…
«Естественная красота»: Ирина Пегова появилась на публике без…
Убил спящими: Житель Татарстана жестоко расправился со своей…
Ученые выявили рецептор мозга, способствующий снижению…
Иосиф Оганесян рассказал, что Марина Африкантова может скоро покинуть…
Врачи назвали 4 упражнения для здоровья…
Появились сообщения о постепенном выздоровлении Анастасии…
«Скупость непривлекательна»: Алена Водонаева поддержала Анастасию Решетову в ее буржуазных…
Стала известна главная опасность дешевого…
«Это меня надломило»: Анна Семенович рассказала о тяжелой работе в…
«Оля – системный человек»: звезда "Дом-2" Рустам Солнцев сравнил себя с…
Ученые рассказали о влиянии азартных игр на…
Стало известно о секретном исследовании нетронутой императорской гробницы…
Михаил Галустян залез в чемодан для интернет-шоу и пожаловался на…
Звезда «Дом-2» Яна Шафеева не хочет знакомить Захара Саленко с…
Ученые установили связь между заболеванием десен и…
Над Австралией пролетел огненный шар, прозванный…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская показала своего нового…
Сергей Лазарев: «Песня «Эти Чувства - Вода» задает общее настроение и смысл альбома «Это…
АвтоВАЗ объявляет новые скидки на покупку автомобилей…
Просмотреть все новости