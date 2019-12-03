Дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя Шайло на Джон





Примечательно, что мальчиком дочь звезд Голливуда идентифицирует себя с одобрения знаменитой матери. Впрочем, ранее СМИ уже неоднократно сообщали о том, что подросток считает себя именно мальчиком, а потому просит окружающих обращаться к себе, исключительно называя мужским именем. Более того, поговаривают, что Шайло Джоли-Питт вот уже несколько лет проходит курс мощной гормональной терапии для смены пола. Не менее примечателен и тот факт, что Джоли всецело поддерживает дочь в этом стремлении. Актриса утверждает, что не хотела бы стать матерью, которая запрещает своим наследникам быть теми, кем они себя чувствуют.Что же касается Брэда Питта, то он, напротив, категорически не приемлет подобных наклонностей дочери, поэтому столь радикальные изменения в жизни 13-летней Шайло воздействуют на него угнетающе.