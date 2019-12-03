«У мальчика уже умный взгляд»: Таисия Повалий рассказала о родившемся внуке
Певица Таисия Повалий стала бабушкой. У ее сына Дениса и невестки Светланы, которые женаты уже четыре года, родился первенец. Появление на свет малыша стало долгожданным событием для всей семьи. Мальчика назвали Демьяном.
Таисия Повалий поделилась, что ее переполняли радостные эмоции во время встречи с внуком. Когда она впервые взяла малыша на руки, то отметила: «Это ни на что не похожие ощущения». Звезда добавила: «У мальчика уже умный взгляд».
Певица рассказала, что Дениса в детстве воспитывала ее свекровь, мать первого мужа. Она взяла на себя всю заботу о ребенке и не давала молодой маме самостоятельно принимать какие-либо решения, связанные с сыном. Это очень огорчало исполнительницу. Поэтому сейчас артистка решила, что хоть Светлана ей как дочь, но она не будет влезать с советами в молодую семью.
Однако Таисия Николаевна поделилась, что если ее попросят о помощи в воспитании малыша, то она с радостью согласится. Будет за ним ухаживать, гулять, играть, и, конечно же, баловать внука. «Из меня получится отличная бабушка», - заметила певица.
Таисия Повалий поделилась, что ее переполняли радостные эмоции во время встречи с внуком. Когда она впервые взяла малыша на руки, то отметила: «Это ни на что не похожие ощущения». Звезда добавила: «У мальчика уже умный взгляд».
Певица рассказала, что Дениса в детстве воспитывала ее свекровь, мать первого мужа. Она взяла на себя всю заботу о ребенке и не давала молодой маме самостоятельно принимать какие-либо решения, связанные с сыном. Это очень огорчало исполнительницу. Поэтому сейчас артистка решила, что хоть Светлана ей как дочь, но она не будет влезать с советами в молодую семью.
Однако Таисия Николаевна поделилась, что если ее попросят о помощи в воспитании малыша, то она с радостью согласится. Будет за ним ухаживать, гулять, играть, и, конечно же, баловать внука. «Из меня получится отличная бабушка», - заметила певица.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:00