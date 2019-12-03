«У мальчика уже умный взгляд»: Таисия Повалий рассказала о родившемся внуке





Таисия Повалий поделилась, что ее переполняли радостные эмоции во время встречи с внуком. Когда она впервые взяла малыша на руки, то отметила: «Это ни на что не похожие ощущения». Звезда добавила: «У мальчика уже умный взгляд».Певица рассказала, что Дениса в детстве воспитывала ее свекровь, мать первого мужа. Она взяла на себя всю заботу о ребенке и не давала молодой маме самостоятельно принимать какие-либо решения, связанные с сыном. Это очень огорчало исполнительницу. Поэтому сейчас артистка решила, что хоть Светлана ей как дочь, но она не будет влезать с советами в молодую семью.Однако Таисия Николаевна поделилась, что если ее попросят о помощи в воспитании малыша, то она с радостью согласится. Будет за ним ухаживать, гулять, играть, и, конечно же, баловать внука. «Из меня получится отличная бабушка», - заметила певица.