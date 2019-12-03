«Как так можно?»: Анастасию Тарасову раскритиковали за недостаточное внимание к дочери

Не так давно Анастасия Тарасова поделилась с подписчиками подробностями своей жизни. Как оказалось, супруга Дмитрия Тарасова беременна, а потому у нее немало новых забот. К примеру, совсем недавно она несколько дней провела в клинике, поэтому ей приходится особенно внимательно следить за состоянием своего здоровья. Для прохождения обследования звезде даже пришлось проснуться раньше обычного, о чем она сразу же сообщила в новой публикации. «Давно я так рано не поднималась – 7:30. Прошла обследование, теперь можно на пару недель успокоиться», - пишет модель.В комментариях к этой публикации почти сразу же началось негодование вперемежку с критикой. Подписчики возмутились тем фактом, что Тарасова не привыкла подниматься рано, ведь она молодая мать и воспитывает маленькую дочь. «Сразу ясно, что в доме полно нянь. Как так можно, при маленьком ребенке не вставать рано?» - возмущаются поклонники.