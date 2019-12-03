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«Как так можно?»: Анастасию Тарасову раскритиковали за недостаточное внимание к дочери

Супруге известного российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии нередко приходится сталкиваться с критикой от поклонников, которые привыкли предъявлять ей повышенные требования. К примеру, совсем недавно подписчикам странички модели в Instagram показалось, что жена спортсмена слишком мало времени уделяет дочери Милане, завела слишком много нянь и все это якобы в угоду сну.
«Как так можно?»: Анастасию Тарасову раскритиковали за недостаточное внимание к дочери

Не так давно Анастасия Тарасова поделилась с подписчиками подробностями своей жизни. Как оказалось, супруга Дмитрия Тарасова беременна, а потому у нее немало новых забот. К примеру, совсем недавно она несколько дней провела в клинике, поэтому ей приходится особенно внимательно следить за состоянием своего здоровья. Для прохождения обследования звезде даже пришлось проснуться раньше обычного, о чем она сразу же сообщила в новой публикации. «Давно я так рано не поднималась – 7:30. Прошла обследование, теперь можно на пару недель успокоиться», - пишет модель.

В комментариях к этой публикации почти сразу же началось негодование вперемежку с критикой. Подписчики возмутились тем фактом, что Тарасова не привыкла подниматься рано, ведь она молодая мать и воспитывает маленькую дочь. «Сразу ясно, что в доме полно нянь. Как так можно, при маленьком ребенке не вставать рано?» - возмущаются поклонники.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:46

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