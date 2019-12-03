Звезда "Молодежки" Серафима Низовская отказала ухаживаниям со стороны Владимира Машкова





Владимир Машков уже год как является руководителем Московского театра О. Табакова. Подопечные актеры называют собственного режиссера закрытым и строгим человеком, который не любит распространяться о личной жизни. Поэтому, неожиданный диссонанс вызывают заявления общественности о том, что театральный постановщик любит заводить романы с актрисами. Пару лет назад Машков имел возможность поработать вместе со звездой "Молодежки" Серафимой Низовской. Артистка сообщает, что худрук проявлял к ней интерес и даже предлагал уединиться.По словам Низовской, Машков является "уникальным партнером и тонким человеком, но также и кобелем". 38-летней актрисе пришлось отказать знаменитому режиссеру, который решил познакомиться с ней поближе в тяжелый для неё период. Низовская на то время развелась с журналистом Сергеем Кешишевым и не хотела заводить новые отношения. Кроме неё, с Машковым также отказали еще и Ирина Боровлева, Ольга Ломоносова и Елена Шевченко, с которыми тот впоследствии завязал крепкую дружбу.