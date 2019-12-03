Медики: Чрезмерное употребление икры может навредить здоровью человека





Несмотря на то, что диетологи рекомендуют употребление икры как источника полезных витаминов и микроэлементов, медики предупреждают о возможности возникновения гипервитаминоза. Дело в том, что витамины группы А, E и D, которыми богата красная икра, имеют свойства собираться в организме и не растворяются, как например витамин С. Большая концентрация витаминов может повлечь за собой интоксикацию организма. Черная икра, несмотря на менее соленый и нежный вкус, является источником приблизительно такого же количества витаминов, как и красная.Медики рекомендуют есть икру в небольших количествах, и покупать этот продукт только у проверенных производителей, а также внимательно читать состав. Икра должна быть упакована только в металлической таре. Некоторые недобросовестные производители могут использовать запрещенные консерванты, такие как уротропин, которые, накапливаясь в организме, способствуют различного рода заболеваниям.