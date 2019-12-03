АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
EUR 70.97 USD 64.41
Курс валют на 03.12.2019

Убил спящими: Житель Татарстана жестоко расправился со своей семьей

В Республике Татарстан 41-летний местный житель жестоко расправился с 38-летней бывшей супругой и ее 19-летним сыном от первого брака, а также собственным 2-летним ребенком. Такие данные приводит пресс-центр ГСУ СК РФ по региону.

Сообщается, что в этот вторник, 3 декабря, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, напал на спавших в тот момент родственников. В приступе агрессии он нанес бывшей супруге, старшему пасынку и собственному малолетнему ребенку смертельные ножевые ранения. На шум происходящего из комнаты выбежал 12-летний мальчик. Нападавший изрезал и его, а после приказал закрыться в своей комнате. Впоследствии подростку удалось избежать расправы, он выпрыгнул в окно и побежал звать на помощь. В скором времени подозреваемый был задержан правоохранителями. Тогда же выяснилось, что мужчина уже имеет три судимости. Спасшийся подросток, чтобы вызвать полицию был вынужден босиком бежать по морозу до ближайшей пекарни.

Позднее прибывшие на место происшествия медики были вынуждены лишь зафиксировать факт смерти 38-летней женщины и ее старшего сына. А вот 2-летний ребенок от полученных ранений скончался уже в карете скорой помощи. Пострадавший подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Сам нападавший с места преступления поспешил скрыться, однако в скором времени был найден и задержан правоохранителями. На допросе мужчина рассказал, что на это жестокое преступление пошел из чувства ревности. Сейчас в его отношении открыто уголовное производство.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тони Фергюсон: "Я закончу карьеру Хабиба…
В листьях сибирского растения нашли препарат против костных…
Участница "Дом-2" Настя Голд запрещает Илье Яббарову общаться с сыном и…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что общается с экс-участником…
Apple назвала лучшие игры 2019 года для своих…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева встретит Новый год без…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выбыла из конкурса "Человек…
Участница "Дома-2" Виктория Цатурян показала своего…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров с юмором раскритиковал Анастасию Голд на Лобном…
«Естественная красота»: Ирина Пегова появилась на публике без…
Убил спящими: Житель Татарстана жестоко расправился со своей…
Ученые выявили рецептор мозга, способствующий снижению…
Иосиф Оганесян рассказал, что Марина Африкантова может скоро покинуть…
Врачи назвали 4 упражнения для здоровья…
Появились сообщения о постепенном выздоровлении Анастасии…
«Скупость непривлекательна»: Алена Водонаева поддержала Анастасию Решетову в ее буржуазных…
Стала известна главная опасность дешевого…
«Это меня надломило»: Анна Семенович рассказала о тяжелой работе в…
«Оля – системный человек»: звезда "Дом-2" Рустам Солнцев сравнил себя с…
Ученые рассказали о влиянии азартных игр на…
Стало известно о секретном исследовании нетронутой императорской гробницы…
Михаил Галустян залез в чемодан для интернет-шоу и пожаловался на…
Звезда «Дом-2» Яна Шафеева не хочет знакомить Захара Саленко с…
Ученые установили связь между заболеванием десен и…
Над Австралией пролетел огненный шар, прозванный…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская показала своего нового…
Сергей Лазарев: «Песня «Эти Чувства - Вода» задает общее настроение и смысл альбома «Это…
АвтоВАЗ объявляет новые скидки на покупку автомобилей…
Николай Басков презентовал песню…
«Она не ревнует»: Стас Михайлов рассказал о реакции жены на его признания в любви в клипе Екатерине…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сделала неудачный макияж, который ее…
В Омске собака разорвала лицо ребёнку 5…
«Оставят в лесу с дикими зверями»: Елка и Анна Плетнева станут участницами нового…
Экспертный клуб обсудит плюсы и минусы…
Ольга Бузова забыла фамилию Льва Лещенко на церемонии награждения канала Music Box "Золотой…
Гарик Харламов спродюсировал документальный фильм о своем альтер эго — Эдуарде…
"Две новости — плохая и хорошая": Рита Дакота отменила концерт в Сочи и анонсировала выход клипа на песню…
В Сети появились шпионские снимки пикапа Hyundai Santa…
Mail.ru Group презентовала «умную» колонку с…
Звезда "Дома-2" Мария Кохно разбудила соседей посреди ночи игрой на…
Просмотреть все новости