Убил спящими: Житель Татарстана жестоко расправился со своей семьей





Сообщается, что в этот вторник, 3 декабря, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, напал на спавших в тот момент родственников. В приступе агрессии он нанес бывшей супруге, старшему пасынку и собственному малолетнему ребенку смертельные ножевые ранения. На шум происходящего из комнаты выбежал 12-летний мальчик. Нападавший изрезал и его, а после приказал закрыться в своей комнате. Впоследствии подростку удалось избежать расправы, он выпрыгнул в окно и побежал звать на помощь. В скором времени подозреваемый был задержан правоохранителями. Тогда же выяснилось, что мужчина уже имеет три судимости. Спасшийся подросток, чтобы вызвать полицию был вынужден босиком бежать по морозу до ближайшей пекарни.Позднее прибывшие на место происшествия медики были вынуждены лишь зафиксировать факт смерти 38-летней женщины и ее старшего сына. А вот 2-летний ребенок от полученных ранений скончался уже в карете скорой помощи. Пострадавший подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести.Сам нападавший с места преступления поспешил скрыться, однако в скором времени был найден и задержан правоохранителями. На допросе мужчина рассказал, что на это жестокое преступление пошел из чувства ревности. Сейчас в его отношении открыто уголовное производство.