Тигран Кеосаян намерен вложить деньги в грузоперевозки





В 2016-м партнёры Коесяна открыли предприятие «Интерсити», а в 2018-м «Грузвсрок». Режиссёр является единственным собственником другого предприятия, которое ведет исследование мнения россиян, а также ситуации в условиях актуального рыночного сегмента. Данный бизнес обеспечивает знаменитости достаточно хороший доход. Выручка предприятия по итогам минувшего года, согласно данным аналитиков baza.io, достигает 142 млн рублей, среди которых доходы бизнесмена превышают планку в 10 млн рублей.Картина «Крымский мост» была снята по материалу, созданному Маргаритой Симоньян, занимающей позицию главреда RT. При этом отдельные издания сообщили о финансировании ленты из Фонда кино с пропуском процедуры поэтапного конкурса. Бюджет работы составил 100 млн рублей, но в кинотеатрах сумел собрать лишь 70 млн рублей.