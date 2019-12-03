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Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров с юмором раскритиковал Анастасию Голд на Лобном месте

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров настолько смешно и с юмором раскритиковал Анастасию Голд на Лобном месте, что смеялись не только коллеги саратовского шансонье по реалити-шоу, но и телеведущая Ольга Орлова.
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров с юмором раскритиковал Анастасию Голд на Лобном месте

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров по-прежнему не может наладить отношения с избранницей Анастасией Голд, несмотря на все старания. Девушка после прихода саратовского шансонье ревнует его к бывшей возлюбленной Алене Савкиной и даже маленькому сыну Богдану. Не так давно между влюбленными снова произошла ссора, причем, Голд на протяжении двух дней высказывала избраннику недовольство его поведением, не скрывая порывов ревности.

Илья Яббаров также молчать не стал. На Лобном месте участник проекта "Дом-2" так смешно раскритиковал Анастасию Голд, а также всех остальных девушек, что смешно стало всем. В честности, мужчина отметил, что многие из них и мечтать не могли о такой жизни, как сейчас, даже колбасу они, по его словам, ели только через день. Шутка понравилась и телеведущей Ольге Орловой, она улыбнулась и не стала ругать саратовского шансонье за подобные слова.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:55

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