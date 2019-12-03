Тони Фергюсон: "Я закончу карьеру Хабиба Нурмагомедова"





19 апреля 2020 года должен состояться всеми ожидаемый поединок Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Известно, что оба бойца являются бессменными лидерами по количеству побед в чемпионатах UFC, что делает это событие крайне значимым в мире смешанных единоборств.Нурмагомедов уважительно отзывался о своем сопернике, пообещав тренироваться и относиться к делу профессионально. Чемпион UFC в лёгком весе добавил, что его противник является несопоставимым по уровню с "посредственными" навыками Конора Макгрегора и Дастина Порье.Американец не был столь же уважительного мнения о российском борце. В новом интервью, Фергюсон пообещал устроить "настоящий пожар в октагоне" и таким образом "забрать себе фанатов Нурмагомедова из России". Кроме того, знаменитый "Эль Кукуй" уверен, что отечественный боец проиграет ему в финале, и это заставит последнего уйти из UFC.Хотя шансы на выигрыш у обоих спортсменов довольно равны, у Фергюсона на счету имеется 25 побед и 3 неудачных поединка. Это контрастирует с безупречными результатами Нурмагомедова, у которого насчитывается 28 триумфальных битв и ни одного поражения.