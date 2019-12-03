Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выбыла из конкурса "Человек года"





Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель попыталась выиграть в конкурсе "Человек года", но у нее это не получилось. Дмитрий Дмитренко, как известно, не смог одержать победу в вокальном противостоянии, а его супруга не прошла в финал, так как коллегам не понравилась ее сценка. По итогам голосования, впереди Ольги Рапунцель оказались Марина Африкантова и Майя Донцова, а вот молодая мамочка, несмотря на все усилия, выбыла.Примечательно, что поражение Ольги Рапунцель никого не удивило. Участница проекта "Дом-2" давно поссорилась со всеми коллегами по проекту и так и не смогла наладить общение или подружиться с кем-то из-за своего скверного характера.