Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выбыла из конкурса "Человек года"
Еще на первом этапе голосования пару участников проекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко отказались поддержать коллеги, однако позже телеведущие все же позволили супругам принимать участие в конкурсе "Человек года". Как оказалось, ненадолго, ведь теперь молодая мамочка выбыла, после провала в полуфинале, где она проиграла Майе Донцовой и Марине Африкантовой.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель попыталась выиграть в конкурсе "Человек года", но у нее это не получилось. Дмитрий Дмитренко, как известно, не смог одержать победу в вокальном противостоянии, а его супруга не прошла в финал, так как коллегам не понравилась ее сценка. По итогам голосования, впереди Ольги Рапунцель оказались Марина Африкантова и Майя Донцова, а вот молодая мамочка, несмотря на все усилия, выбыла.
Примечательно, что поражение Ольги Рапунцель никого не удивило. Участница проекта "Дом-2" давно поссорилась со всеми коллегами по проекту и так и не смогла наладить общение или подружиться с кем-то из-за своего скверного характера.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель попыталась выиграть в конкурсе "Человек года", но у нее это не получилось. Дмитрий Дмитренко, как известно, не смог одержать победу в вокальном противостоянии, а его супруга не прошла в финал, так как коллегам не понравилась ее сценка. По итогам голосования, впереди Ольги Рапунцель оказались Марина Африкантова и Майя Донцова, а вот молодая мамочка, несмотря на все усилия, выбыла.
Примечательно, что поражение Ольги Рапунцель никого не удивило. Участница проекта "Дом-2" давно поссорилась со всеми коллегами по проекту и так и не смогла наладить общение или подружиться с кем-то из-за своего скверного характера.