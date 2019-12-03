Ученые выявили рецептор мозга, способствующий снижению веса





Специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами, давая им ограниченную в калориях пищу. В результате было установлено, что блокирование рецептора головного мозга, который, как правило, регулирует температуру тела, вызвало значительное снижение веса подопытных грызунов. Теперь ученые планируют дополнительно изучить полученные в ходе этого исследования результаты, чтобы оценить возможность их потенциального использования в лечении ожирения, которое уже давно называется специалистами ВОЗ в числе глобальных проблем здоровья населения Земли. Ожирение, в последние годы касающееся практически всех без исключения возрастных и социальных групп, повышает риск развития опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, приводит к диабету, инсультам и даже онкологическим заболеваниям.Новое исследование показывает, что около половины пищи, употребляемой человеком ежедневно, используется организмом в качестве источника энергии для поддержания температуры тела, утверждают ученые. Однако, как только еды становится мало, организм приспосабливается, отключая функцию поддержания температуры и ограничивая расход энергии. Вместе с тем, перестает сжигаться жир, то есть тормозится процесс потери веса. Теперь специалисты планируют подтвердить версию, согласно которой блокирование указанного рецепта у человека может привести к продолжению сжигания лишнего веса даже в том случае, если организм начнет получать значительно меньше пищи, чем прежде.