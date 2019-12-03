АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые установили связь между заболеванием десен и…
EUR 70.97 USD 64.41
Курс валют на 03.12.2019

Ученые выявили рецептор мозга, способствующий снижению веса

Механизм головного мозга, позволяющий человеку поддерживать нормальную температуру тела, может также оказаться ключом к ускоренной потере лишнего веса. Такие данные приводятся в результатах исследования ученых.
Ученые выявили рецептор мозга, способствующий снижению веса

Специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами, давая им ограниченную в калориях пищу. В результате было установлено, что блокирование рецептора головного мозга, который, как правило, регулирует температуру тела, вызвало значительное снижение веса подопытных грызунов. Теперь ученые планируют дополнительно изучить полученные в ходе этого исследования результаты, чтобы оценить возможность их потенциального использования в лечении ожирения, которое уже давно называется специалистами ВОЗ в числе глобальных проблем здоровья населения Земли. Ожирение, в последние годы касающееся практически всех без исключения возрастных и социальных групп, повышает риск развития опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, приводит к диабету, инсультам и даже онкологическим заболеваниям.

Новое исследование показывает, что около половины пищи, употребляемой человеком ежедневно, используется организмом в качестве источника энергии для поддержания температуры тела, утверждают ученые. Однако, как только еды становится мало, организм приспосабливается, отключая функцию поддержания температуры и ограничивая расход энергии. Вместе с тем, перестает сжигаться жир, то есть тормозится процесс потери веса. Теперь специалисты планируют подтвердить версию, согласно которой блокирование указанного рецепта у человека может привести к продолжению сжигания лишнего веса даже в том случае, если организм начнет получать значительно меньше пищи, чем прежде.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выявили рецептор мозга, способствующий снижению…
Иосиф Оганесян рассказал, что Марина Африкантова может скоро покинуть…
Врачи назвали 4 упражнения для здоровья…
Появились сообщения о постепенном выздоровлении Анастасии…
«Скупость непривлекательна»: Алена Водонаева поддержала Анастасию Решетову в ее буржуазных…
Стала известна главная опасность дешевого…
«Это меня надломило»: Анна Семенович рассказала о тяжелой работе в…
«Оля – системный человек»: звезда "Дом-2" Рустам Солнцев сравнил себя с…
Ученые рассказали о влиянии азартных игр на…
Стало известно о секретном исследовании нетронутой императорской гробницы…
Михаил Галустян залез в чемодан для интернет-шоу и пожаловался на…
Звезда «Дом-2» Яна Шафеева не хочет знакомить Захара Саленко с…
Ученые установили связь между заболеванием десен и…
Над Австралией пролетел огненный шар, прозванный…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская показала своего нового…
Сергей Лазарев: «Песня «Эти Чувства - Вода» задает общее настроение и смысл альбома «Это…
АвтоВАЗ объявляет новые скидки на покупку автомобилей…
Николай Басков презентовал песню…
«Она не ревнует»: Стас Михайлов рассказал о реакции жены на его признания в любви в клипе Екатерине…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сделала неудачный макияж, который ее…
В Омске собака разорвала лицо ребёнку 5…
«Оставят в лесу с дикими зверями»: Елка и Анна Плетнева станут участницами нового…
Экспертный клуб обсудит плюсы и минусы…
Ольга Бузова забыла фамилию Льва Лещенко на церемонии награждения канала Music Box "Золотой…
Гарик Харламов спродюсировал документальный фильм о своем альтер эго — Эдуарде…
"Две новости — плохая и хорошая": Рита Дакота отменила концерт в Сочи и анонсировала выход клипа на песню…
В Сети появились шпионские снимки пикапа Hyundai Santa…
Mail.ru Group презентовала «умную» колонку с…
Звезда "Дома-2" Мария Кохно разбудила соседей посреди ночи игрой на…
Ученые рассказали о безопасной ядерной энергетике…
«Долго притирались»: Стас Михайлов рассказал о знакомстве со своей женой…
Звезда «Дом-2» Мондезир Свет-Амур сделал предложение Юлии…
Ракеты «Циркон» заменят российскому флоту большие…
Тина Канделаки ассоциирует свое детство с тортом «Птичье…
Ежедневные траты возлюбленной Евгения Петросяна составляют 130 000…
Названы характеристики игрового кресла Cougar Throne…
Андрей Аршавин вернулся в Россию с сыном Юлии…
Специалисты назвали большинство косметических средств опасными для…
Беспилотный КамАЗ «Одиссей» уже работает на реальных…
Российские студенты создали уникальный шлемофон для…
Просмотреть все новости