Участница "Дома-2" Виктория Цатурян показала своего сына

По словам Виктории Цатурян ей нечего стыдиться, что она стала мамой в 16 лет. Более того девушка говорит, что она нисколько не жалеет о своем прошлом. Так как сейчас ее сын уже довольно-таки взрослый, то у Вики появилось время, чтобы привести свою личную жизнь в порядок, что она незамедлительно и начала делать.Молодая мама совсем недавно поделилась своими фото с сыном, которого зовут Артем. Видно, что Цатурян не поленилась и составила целый коллаж. На этих фото показано, как мать с сыном выглядели 12 лет назад и в настоящее время.Как заявила девушка, единственный мужчина, который будет вам предан, появится лишь тогда, когда его родишь сама. Конечно же, поклонники звезды осыпали ее комплиментами и словами поддержки.Нашлось же место и негативным отзывам. Далеко не всем по душе, что девушка забеременела в столь юном возрасте. Также Цатурян называют плохой матерью, так как она слишком мало проводит времени со своим юным сыном.