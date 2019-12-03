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«Естественная красота»: Ирина Пегова появилась на публике без макияжа

Поклонники Ирины Пеговой удивились её естественной красоте и отсутствии следов «пластики». Актриса появилась на публике без макияжа во время съемок фильма «Взрослые люди».

Об Ирине Пеговой многие фанаты отзываются как о человеке, у которого отсутствуют непомерные амбиции, «звездная болезнь» и желание восстановить молодость операциями. Эта характеристика подтверждается недавней публикацией актрисы в соцсети Instagram, которая восхитила её подписчиков. Артистка предстала на снимках в естественном виде без косметики, при этом показав на фоне красоту побережья Крыма. Сейчас кинозвезда занимается съемками картины «Взрослые люди». Ранее она выкладывала фото с той же локации, но представала в более «кричащем образе». Сама Пегова отмечает, что не любит краситься, а тем более не желает мучить себя пластической хирургией или уколами ботокса, поэтому фолловеры оставляют большое количество комментариев к ее снимкам, восхваляя природную красоту звезды.

В предстоящем фильме Ирина Пегова сыграет роль богини любви. Эта история будет оформлена в виде «современной сказки». Другие подробности будущей киноленты режиссеры не раскрывают. Известно только то, что, по сценарию, героиня Пеговой должна будет совершить прыжок в море.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:45

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