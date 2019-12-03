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«Это меня надломило»: Анна Семенович рассказала о тяжелой работе в «Блестящих»

Известная российская певица Анна Семенович вспомнила о непростых годах работы в составе популярной группы «Блестящие». По словам артистки, участницы коллектива регулярно переезжали из одного города в другой, почти не спали, что нередко приводило к сбоям в организме и серьезным заболеваниям.
«Это меня надломило»: Анна Семенович рассказала о тяжелой работе в «Блестящих»

Примечательно, что в состав «Блестящих» Семенович удалось попасть не сразу. После прохождения проб ей очень долго не давали ответ. Спустя несколько дней напряженного ожидания продюсеры все же связались с ней и сообщили, что уже утром ей следует быть в аэропорту, поскольку она отправляется с группой на гастроли. Ситуация усугублялась еще и потому, что в тот момент Анне Семенович нездоровилось. В результате певица вызвала бригаду медиков и просила специалистов как можно скорее поставить ее на ноги. «Лежала и говорила врачу, что меня берут в группу, я должна ехать на гастроли, поэтому он может колоть мне все, что угодно, лишь бы только поправиться. Он наверное думал, что это бред», - вспомнила исполнительница в эфире программы «Когда все дома».

Впрочем, на следующий день артистка все же попала в аэропорт, где ее уже ожидали другие девушки и продюсеры. Именно в тот момент она стала членом знаменитого коллектива, с которым гастролировала на протяжении 5 лет. При этом, как отмечает Анна Семенович, постоянные переезды и напряженный график давались очень непросто. В один из таких тяжелых дней не выдержало здоровье у Юлии Ковальчук, которую госпитализировали, а группе пришлось выступать без нее. В те моменты другим участницам старалась помогать Жанна Фриске, которая была негласным лидером в коллективе. «Мы с ней работали недолго, меньше года, но она всегда старалась заботиться и поддерживать других», - добавляет знаменитость.

«Иммунитет за 5 лет такой работы сдал. В 2007 году я пришла на прием к врачу, потому что плохо себя чувствовала, а у меня нашли коклюш. Позвонила продюсерам, сказала, что мне нельзя петь и летать, нужно примерно месяц лежать в постели. Но в ответ мне сказали, что я могу полежать три дня и прокапаться антибиотиками, дескать, болеть я не могу, потому что надо гастролировать и выступать. Это меня надломило», - эмоционально отметила Семенович.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:50

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