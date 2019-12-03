Врачи назвали 4 упражнения для здоровья глаз
Программисты, офисные работники, геймеры и простые пользователи гаджетов создают чрезмерную нагрузку на зрение. Врачи говорят, что для здоровья глаз следует выполнять 4 упражнения.
Люди, чья работа связана с долгим времяпровождением за компьютером, часто испытывают болевые ощущения в глазах, покраснение или просто неприятное напряжение. Эти негативные симптомы можно убрать, если придерживаться нескольких рекомендаций. Во-первых, длительное пребывание возле экрана заставляет человека повышать концентрацию, из-за чего он моргает реже. Поэтому нужно отвлечься на пару минут и очень медленно моргать, таким образом восстанавливая увлажненность глаз.
Другим методом называют массаж век, который позволяет снять любую напряженность. Следует немного надавить кончиками пальцев на закрытые глаза и подержать их в таком положении несколько секунд. Также поможет давление ладонями, тепло которых восстановит кровообращение в зрительных нервах. Иным способом является движение зрачков сверху вниз и из стороны в сторону. Это упражнение направлено на отдых человека от направления взгляда в одну точку. Наконец, профилактикой глазных заболеваний может стать фокусировка на дальних и близких предметах. Врачи предупреждают, что упражнения могут вызвать отталкивающие ощущения, которые являются хорошим знаком.
Люди, чья работа связана с долгим времяпровождением за компьютером, часто испытывают болевые ощущения в глазах, покраснение или просто неприятное напряжение. Эти негативные симптомы можно убрать, если придерживаться нескольких рекомендаций. Во-первых, длительное пребывание возле экрана заставляет человека повышать концентрацию, из-за чего он моргает реже. Поэтому нужно отвлечься на пару минут и очень медленно моргать, таким образом восстанавливая увлажненность глаз.
Другим методом называют массаж век, который позволяет снять любую напряженность. Следует немного надавить кончиками пальцев на закрытые глаза и подержать их в таком положении несколько секунд. Также поможет давление ладонями, тепло которых восстановит кровообращение в зрительных нервах. Иным способом является движение зрачков сверху вниз и из стороны в сторону. Это упражнение направлено на отдых человека от направления взгляда в одну точку. Наконец, профилактикой глазных заболеваний может стать фокусировка на дальних и близких предметах. Врачи предупреждают, что упражнения могут вызвать отталкивающие ощущения, которые являются хорошим знаком.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:43