Врачи назвали 4 упражнения для здоровья глаз





Люди, чья работа связана с долгим времяпровождением за компьютером, часто испытывают болевые ощущения в глазах, покраснение или просто неприятное напряжение. Эти негативные симптомы можно убрать, если придерживаться нескольких рекомендаций. Во-первых, длительное пребывание возле экрана заставляет человека повышать концентрацию, из-за чего он моргает реже. Поэтому нужно отвлечься на пару минут и очень медленно моргать, таким образом восстанавливая увлажненность глаз.Другим методом называют массаж век, который позволяет снять любую напряженность. Следует немного надавить кончиками пальцев на закрытые глаза и подержать их в таком положении несколько секунд. Также поможет давление ладонями, тепло которых восстановит кровообращение в зрительных нервах. Иным способом является движение зрачков сверху вниз и из стороны в сторону. Это упражнение направлено на отдых человека от направления взгляда в одну точку. Наконец, профилактикой глазных заболеваний может стать фокусировка на дальних и близких предметах. Врачи предупреждают, что упражнения могут вызвать отталкивающие ощущения, которые являются хорошим знаком.