Появились сообщения о постепенном выздоровлении Анастасии Заворотнюк

, — приводят издания слова неназванного друга фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк.Отмечается, что актриса уже может самостоятельно ходить, достаточно хорошо слышит, а также имеет нормальный аппетит. Медики ведут очистку организма Заворотнюк от частиц отмерших клеток при помощи капельниц. Согласно распространённым данным, актриса набрала вес в процессе лечения, однако постепенно эта проблема исчезает. Врачи разрешили Анастасии Заворотнюк видеть её младшую дочь Милу, которую приводят к ней родственники.