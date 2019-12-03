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Появились сообщения о постепенном выздоровлении Анастасии Заворотнюк

Сегодня многие обсуждают ситуацию Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение от, предположительно, онкозаболевания. В соответствии с неподтвержденными данными, знаменитость поправляется, однако в настоящее время переживает последствия борьбы с недугом.

«Заворотнюк пребывает в реабилитационном центре, где постепенно приходит в нормальное состояние. Знаменитость чувствует себя значительно лучше, чем ранее. В прошлом головные боли не давали спать, однако сейчас ситуация нормализовалась. Зрение стало лучше. Врачи сообщили об успешном удалении опухоли без затрагивания здоровых клеток. Есть высокая перспектива выздоровления», — приводят издания слова неназванного друга фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк.

Отмечается, что актриса уже может самостоятельно ходить, достаточно хорошо слышит, а также имеет нормальный аппетит. Медики ведут очистку организма Заворотнюк от частиц отмерших клеток при помощи капельниц. Согласно распространённым данным, актриса набрала вес в процессе лечения, однако постепенно эта проблема исчезает. Врачи разрешили Анастасии Заворотнюк видеть её младшую дочь Милу, которую приводят к ней родственники.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:28

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