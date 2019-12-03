Участница "Дом-2" Настя Голд запрещает Илье Яббарову общаться с сыном и Рапунцель





Известно, что пара влюбленных решила дать друг другу последний шанс и начала опять встречаться. Однако у них все не так гладко, как хотелось бы Анастасии Голд. Уже стало понятно, что и эта попытка может стать не совсем удачной для них. На данный момент Анастасия Голд находится на Сейшелах, а Илья Яббаров в это время очень часто навещает Алену Рапунцель и своего сына Богдана. В их доме он проводит практически все свое свободное время.Сама Алена Рапунцель отметила, что Илья Яббаров является для нее частью ее семьи, но если Анастасия настолько сильно ревнует, то она готова полностью перестать с ним общаться.Оказалось, что Голд не хочет, чтобы Илья в принципе общался и со своим сыном. Однако молодой человек тут же отметил, что никаких ультиматумов со стороны Анастасии выполнять не собирается и будет поддерживать общение, с кем считает нужным.