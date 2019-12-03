«Скупость непривлекательна»: Алена Водонаева поддержала Анастасию Решетову в ее буржуазных замашках





Анастасия Решетова в прямом эфире в Instagram сделала заказ на новейшую модель электромобиля Tesla, который поступит в продажу только через три года. Так знаменитость хотела показать, насколько щедр ее мужчина, ведь он подарил ей машину после рождения наследника. Также знаменитость продемонстрировала заботу об окружающей среде. Тем не менее, реакция подписчиков оказалась далеко не положительной. Анастасия Решетова попала под шквал критики со стороны своих поклонников, многие осудили рэпера Тимати и его супругу за показательную демонстрацию роскоши и богатой жизни.В защиту Анастасии Решетовой тут же встала Алена Водонаева. Звезда отметила, что в США к благосостоянию других людей относятся намного доброжелательнее, а мужчина, по ее мнению, и вовсе должен время от времени дарить своей женщине приятные подарки, особенно за рождение ребенка. Конечно, не все в состоянии купить жене Tesla, однако поездку на море или кольцо с небольшим бриллиантом среднестатистический мужчина вполне способен оплатить.В поступке Анастасии Решетовой и Тимати Алена Водонаева ничего предосудительного не видит, ведь они поступили, как нормальные люди - певец щедро одарил свою возлюбленную за рождение сына, а модель приняла его подарок с радостью и открыто. "Скупость в мужчине не привлекает", - подметила звезда.