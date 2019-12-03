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Иосиф Оганесян рассказал, что Марина Африкантова может скоро покинуть проект

Вот уже несколько месяцев в интернете обсуждают новость о том, что с телепроекта “Дом-2” могут уйти Рома Капаклы и Марина Африкантова. Впервые эта информация поступила летом, после того как пара поженилась, но, как видно, молодые люди все еще участвуют в телешоу.

Иосиф Оганесян рассказал, что Марина Африкантова может скоро покинуть проект

Новым толчком для этого обсуждения стал финал “Человека года 2019”, в ожидании которого телезрители стали опять размышлять о возможности ухода пары с телепроекта. Все думают что при победе в этом конкурсе Марина Африкантова и ее муж сразу же покинут “Дом-2”.


Но все равно, для того, чтобы стать победителем, Роману и Марине придется развиваться, ведь проекту нужно больше интересных событий. Тогда как у пары отношения идут слишком спокойно, а детей они заводить не планируют.


Слухи об уходе Африкантовой с телешоу постоянно появляются и не несут за собой никакой правдивой информации. Но сейчас это, скорее всего, похоже на истину, но близкий друг пары - Иосиф Оганесян опроверг эту информацию.

По словам Оганесяна, пара не намерена покидать “Дом-2”. Даже больше, они планируют быть участниками этого проекта, как минимум, год. Это означает, что молодые люди могли подписать контракт, которого обязаны придерживаться.

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Добавил: Joker Сегодня, 18:00

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