Иосиф Оганесян рассказал, что Марина Африкантова может скоро покинуть проект

Новым толчком для этого обсуждения стал финал “Человека года 2019”, в ожидании которого телезрители стали опять размышлять о возможности ухода пары с телепроекта. Все думают что при победе в этом конкурсе Марина Африкантова и ее муж сразу же покинут “Дом-2”.Но все равно, для того, чтобы стать победителем, Роману и Марине придется развиваться, ведь проекту нужно больше интересных событий. Тогда как у пары отношения идут слишком спокойно, а детей они заводить не планируют.Слухи об уходе Африкантовой с телешоу постоянно появляются и не несут за собой никакой правдивой информации. Но сейчас это, скорее всего, похоже на истину, но близкий друг пары - Иосиф Оганесян опроверг эту информацию.По словам Оганесяна, пара не намерена покидать “Дом-2”. Даже больше, они планируют быть участниками этого проекта, как минимум, год. Это означает, что молодые люди могли подписать контракт, которого обязаны придерживаться.