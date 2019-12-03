Иосиф Оганесян рассказал, что Марина Африкантова может скоро покинуть проект
Вот уже несколько месяцев в интернете обсуждают новость о том, что с телепроекта “Дом-2” могут уйти Рома Капаклы и Марина Африкантова. Впервые эта информация поступила летом, после того как пара поженилась, но, как видно, молодые люди все еще участвуют в телешоу.
Новым толчком для этого обсуждения стал финал “Человека года 2019”, в ожидании которого телезрители стали опять размышлять о возможности ухода пары с телепроекта. Все думают что при победе в этом конкурсе Марина Африкантова и ее муж сразу же покинут “Дом-2”.
Но все равно, для того, чтобы стать победителем, Роману и Марине придется развиваться, ведь проекту нужно больше интересных событий. Тогда как у пары отношения идут слишком спокойно, а детей они заводить не планируют.
Слухи об уходе Африкантовой с телешоу постоянно появляются и не несут за собой никакой правдивой информации. Но сейчас это, скорее всего, похоже на истину, но близкий друг пары - Иосиф Оганесян опроверг эту информацию.
По словам Оганесяна, пара не намерена покидать “Дом-2”. Даже больше, они планируют быть участниками этого проекта, как минимум, год. Это означает, что молодые люди могли подписать контракт, которого обязаны придерживаться.
Новым толчком для этого обсуждения стал финал “Человека года 2019”, в ожидании которого телезрители стали опять размышлять о возможности ухода пары с телепроекта. Все думают что при победе в этом конкурсе Марина Африкантова и ее муж сразу же покинут “Дом-2”.
Но все равно, для того, чтобы стать победителем, Роману и Марине придется развиваться, ведь проекту нужно больше интересных событий. Тогда как у пары отношения идут слишком спокойно, а детей они заводить не планируют.
Слухи об уходе Африкантовой с телешоу постоянно появляются и не несут за собой никакой правдивой информации. Но сейчас это, скорее всего, похоже на истину, но близкий друг пары - Иосиф Оганесян опроверг эту информацию.
По словам Оганесяна, пара не намерена покидать “Дом-2”. Даже больше, они планируют быть участниками этого проекта, как минимум, год. Это означает, что молодые люди могли подписать контракт, которого обязаны придерживаться.