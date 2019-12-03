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Исследователи обнаружили на дне Тихого океана опасную зону

Возле Западного побережья США была найдена неизвестная ранее сеть разломов. Исследователи смогли обнаружить на дне Тихого океана опасную сейсмическую зону.

Исследователи могут потенциально изучать морские землетрясения, а также геологические структуры, скрытые глубоко под поверхностью океана. Это стало возможным благодаря волоконно-оптическим кабелям, составляющим глобальную подводную телекоммуникационную сеть. Недавно американская команда из университета Калифорнии зафиксировала землетрясение силой 3,5 балла в городе Гилрое. Ученые также выявили сейсмическое рассеяние в зонах разломов возле Западного побережья США. Технология может помочь обнаружить и другие линии тектонических разломов в областях, которые ранее были незнакомы ученым.

Установив специальное устройство на конце подводных кабелей, исследователи смогли отследить сдвиги и низкие частоты на дне Тихого океана, что привело к открытию новой подводной системы между разломами Сан-Андреас и Сан-Грегорио. Этот подход позволит в дальнейшем прогнозировать не только подводные землетрясения, но и цунами. Для этого требуется содействие со стороны корпораций, которым принадлежат кабеля MARS. Сейчас их использование является дорогим, а о проведении новых и речи быть не может. Стоимость такой километровой сети глубоководных кабелей составляет порядка 13,5 млн долларов.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 21:30

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