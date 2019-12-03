Исследователи обнаружили на дне Тихого океана опасную зону





Исследователи могут потенциально изучать морские землетрясения, а также геологические структуры, скрытые глубоко под поверхностью океана. Это стало возможным благодаря волоконно-оптическим кабелям, составляющим глобальную подводную телекоммуникационную сеть. Недавно американская команда из университета Калифорнии зафиксировала землетрясение силой 3,5 балла в городе Гилрое. Ученые также выявили сейсмическое рассеяние в зонах разломов возле Западного побережья США. Технология может помочь обнаружить и другие линии тектонических разломов в областях, которые ранее были незнакомы ученым.Установив специальное устройство на конце подводных кабелей, исследователи смогли отследить сдвиги и низкие частоты на дне Тихого океана, что привело к открытию новой подводной системы между разломами Сан-Андреас и Сан-Грегорио. Этот подход позволит в дальнейшем прогнозировать не только подводные землетрясения, но и цунами. Для этого требуется содействие со стороны корпораций, которым принадлежат кабеля MARS. Сейчас их использование является дорогим, а о проведении новых и речи быть не может. Стоимость такой километровой сети глубоководных кабелей составляет порядка 13,5 млн долларов.