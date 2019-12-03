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Ученые установили связь между заболеванием десен и…
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Ученые установили связь между заболеванием десен и ожирением

Заболевание десен и ожирение – два самых распространенных в США заболевания неинфекционной природы. Как показали недавние исследования американских ученых, два этих хронических состояния могут быть связаны между собой. Более того, полагают ученые, лечение одного из них может оказать прямое влияние на второе.
Ученые установили связь между заболеванием десен и ожирением

Как утверждают специалисты связь между заболеванием десен и ожирением не так проста, как может показаться изначально. Связывает два этих состояния не прямая причинно-следственная связь, а воспаление, которым сопровождаются оба явления. Анализируя множество проведенных ранее исследований, ученые сумели установить, что данные с увеличением индекса массы тела, процентного содержания жира, окружности талии и других признаков ожирения часто связаны с высоким риском развития воспаления десен, известного в медицине как периодонтит. В результате исследователи пришли к выводу о том, что изменения в химических процессах организма влекут за собой сбои в обмене веществ, а это и приводит к развитию воспаления, сопровождающего течение обеих болезней.

«Проблемы с деснами возникают у пациентов, которые более восприимчивы к разного рода воспалениям и имеют предрасположенность к лишнему весу», - утверждают специалисты. По их словам, полученные в ходе исследования результаты помогут медикам более тщательно планировать лечение пациентов, страдающих заболеваниями десен и ожирением или одним из этих недугов. Кроме того, эксперты планируют продолжить работу в данном направлении, поскольку даже сейчас информации недостаточно для формулировки конкретных рекомендаций по оказанию дальнейшей медицинской помощи таким пациентам.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:16

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