Ученые установили связь между заболеванием десен и ожирением





Как утверждают специалисты связь между заболеванием десен и ожирением не так проста, как может показаться изначально. Связывает два этих состояния не прямая причинно-следственная связь, а воспаление, которым сопровождаются оба явления. Анализируя множество проведенных ранее исследований, ученые сумели установить, что данные с увеличением индекса массы тела, процентного содержания жира, окружности талии и других признаков ожирения часто связаны с высоким риском развития воспаления десен, известного в медицине как периодонтит. В результате исследователи пришли к выводу о том, что изменения в химических процессах организма влекут за собой сбои в обмене веществ, а это и приводит к развитию воспаления, сопровождающего течение обеих болезней.«Проблемы с деснами возникают у пациентов, которые более восприимчивы к разного рода воспалениям и имеют предрасположенность к лишнему весу», - утверждают специалисты. По их словам, полученные в ходе исследования результаты помогут медикам более тщательно планировать лечение пациентов, страдающих заболеваниями десен и ожирением или одним из этих недугов. Кроме того, эксперты планируют продолжить работу в данном направлении, поскольку даже сейчас информации недостаточно для формулировки конкретных рекомендаций по оказанию дальнейшей медицинской помощи таким пациентам.