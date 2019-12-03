«Оля – системный человек»: звезда "Дом-2" Рустам Солнцев сравнил себя с Бузовой

Ни для кого уже не является секретом, что Ольга Бузова купила себе достаточно дорогую квартиру в столице. В одном из своих интервью звезда даже отмечала, что привыкла жить по средствам, и пока у нее не было достаточно денег на приобретение жилья, то она даже не смотрела никакие варианты. Однако сейчас ее мечта все-таки сбылась.Стоит отметить, что не каждый, кто выступает на российской сцене может похвастаться настолько дорогой покупкой и конечно же не каждый, кто был участником телестройки. Рустам Солнцев живет в жилье, которое он снимает, но он утверждает, что по отношению к Ольге Бузовой у него нет никаких негативных чувств или зависти. Также Рустам рассказал, что полностью лишен подобных чувств, потому что его хорошо воспитали родители, и назвал Ольгу системным человеком.Помимо этого, он отметил, что Ольга Бузова - женщина, и будет глупо всерьез сравнивать себя с ней.