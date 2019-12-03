Ученые рассказали о влиянии азартных игр на человека





Известно, что игромания может иметь много негативных последствий для человека, однако умеренное увлечение азартными играми несет положительные эмоции. Они могут помочь в улучшении социальных навыков. Еще одним позитивным аспектом является повышение эффективности функционирования мозга.Благодаря играм, требующим особого внимания, можно добиться стимулирования нейронов мозга. При этом важно не допускать, чтобы игры становились причиной зависимости. Нужно помнить, увлечение азартными развлечениями имеет не только положительные, но и отрицательные стороны.