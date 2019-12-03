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Сергей Лазарев: «Песня «Эти Чувства - Вода» задает общее настроение и смысл альбома «Это Я»

Сергей Лазарев решил рассказать своим фанатам в Instagram о песне под названием «Эти Чувства - Вода». Исполнитель отметил, что композиция задает общее настроение и смысл его нового альбома «Это Я».
Сергей Лазарев: «Песня «Эти Чувства - Вода» задает общее настроение и смысл альбома «Это Я»

Сергей Лазарев решил ответить на вопросы своих фанатов и подробно рассказать о песнях, которые входят в альбом «Это Я». Сегодня певец опубликовала видео, с играющей на нем песней «Эти Чувства - Вода». В комментарии Сергей Лазарев написал, что треклист альбома очень важен для него, и он просит поклонников слушать песни в том порядке, в котором их поставили, поскольку именно так можно полностью его прочувствовать. Певец добавил: «Открывает альбом песня «Эти Чувства - Вода», которая задает общее настроение и смысл альбома».

Когда Сергей Лазарев услышал эту композицию впервые, у нее был совершенно другой смысл. Певцу понравился текст и мелодия куплета, но вот припев нет. Тогда он попросил авторов, переписать его и поменять смысл песни, так и появилась композиция «Эти Чувства - Вода». Подписчики поблагодарили исполнителя за откровенность и поздравили его с выходом альбома «Это Я».

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:59

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