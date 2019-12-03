Стало известно о секретном исследовании нетронутой императорской гробницы Габсбургов
Австрийские ученые рассказали о «секретном» исследовании ранее нетронутой императорской гробницы Габсбургов. При этом, в данном случае речь не идет о передовых методах исследований, вроде анализа ДНК, изотопов или спектрометрии, напротив, основано оно исключительно на фотографиях.
Как утверждают ученые, даже в этом случае результаты исследования получились сенсационными и сравнимые с моментом открытия гробницы фараона Татунхамона. Причин тому несколько. Прежде всего, покойный, чья гробница была изучена, по своему статусу был даже важнее императора Фридриха III. Кроме всего прочего, на данный момент науке известно о 14 усыпальницах правителей Священной Римской империи, и только эта из общего числа находится в кафедральном соборе Святого Стефана в столице Австрии Вене. И, несмотря на расположение в центре крупного европейского города, гробница действительно оставалась нетронутой в течение пяти столетий.
Уникальный дизайн усыпальницы основателя империи Габсбургов был разработан Николаем Герхартом Лейденским. 32 герба, почти две с половиной сотни фигур – вот лишь те элементы, которые удалось подсчитать ученым. Кроме того, создатель, как отмечают специалисты, выбрал для оформления усыпальницы один из самых сложных в обработке камней – знаменитый ардетский красный «мрамор». Впрочем, в 1473 году он скончался, успев закончить работу лишь над надгробной плитой с изображением самого заказчика.
Как утверждают ученые, даже в этом случае результаты исследования получились сенсационными и сравнимые с моментом открытия гробницы фараона Татунхамона. Причин тому несколько. Прежде всего, покойный, чья гробница была изучена, по своему статусу был даже важнее императора Фридриха III. Кроме всего прочего, на данный момент науке известно о 14 усыпальницах правителей Священной Римской империи, и только эта из общего числа находится в кафедральном соборе Святого Стефана в столице Австрии Вене. И, несмотря на расположение в центре крупного европейского города, гробница действительно оставалась нетронутой в течение пяти столетий.
Уникальный дизайн усыпальницы основателя империи Габсбургов был разработан Николаем Герхартом Лейденским. 32 герба, почти две с половиной сотни фигур – вот лишь те элементы, которые удалось подсчитать ученым. Кроме того, создатель, как отмечают специалисты, выбрал для оформления усыпальницы один из самых сложных в обработке камней – знаменитый ардетский красный «мрамор». Впрочем, в 1473 году он скончался, успев закончить работу лишь над надгробной плитой с изображением самого заказчика.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:29