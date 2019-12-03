Звезда «Дом-2» Яна Шафеева не хочет знакомить Захара Саленко с семьёй





Шафеева откровенно сказала, что впервые серьезно задумалась о семье и детях после знакомства с Захаром Саленко, но все мысли пропали, когда молодой человек ей изменил. Выяснилось, что Шафеева не захотела знакомить бойфренда со своими родными.В преддверии Нового года у Яны и Захара запланировано знакомство с его семьей. Участница отметила, что подобную встречу устроит только для молодого человека с серьезными намерениями, за которого будет выходить замуж.Проектантка также подчеркнула, что эта ситуация ее очень сильно подкосила. Ко всему сейчас много говорят и о том, что Коткова с которой Саленко изменил Шафеевой, беременна. Естественно этот факт сильно может изменить и так не совсем счастливые отношения ребят.