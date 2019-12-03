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Стала известна главная опасность дешевого вина

Российские иммунологи назвали наибольшую опасность дешевого вина. Оказалось, что акционные алкогольные напитки наносят невероятный вред печени и поджелудочной.

Вино, продающееся в супермаркетах и магазинах по спецпредложению, является продукцией от недобросовестных виноделов. Об этом сообщают отечественные сомелье и иммунологи. По словам экспертов, спиртное по скидке часто содержит химические добавки, вроде усилителей вкуса и ароматизаторов. Кроме того, некоторые производители удосуживаются использовать не виноградный, а технический спирт, разрушающий функции тела. В первую очередь он вредит поджелудочной железе и печени.

Также специалисты утверждают, что в акционном вине имеется большое количество сахара и консервантов, дополненных виноматериалом неполного брожения. Это позволяет напитку храниться дольше, но несет невероятный вред организму. Врачи предупреждают, что в некоторой продукции был обнаружен краситель азерубин, являющийся сильным канцерогеном. Это вещество способно повысить риск развития рака полости рта, желудка и пищевода. Хотя рекомендуется воздержаться от дешевых вин, уменьшить негативное воздействие можно, обратив внимание на сухие сорта.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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