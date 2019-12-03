Стала известна главная опасность дешевого вина





Вино, продающееся в супермаркетах и магазинах по спецпредложению, является продукцией от недобросовестных виноделов. Об этом сообщают отечественные сомелье и иммунологи. По словам экспертов, спиртное по скидке часто содержит химические добавки, вроде усилителей вкуса и ароматизаторов. Кроме того, некоторые производители удосуживаются использовать не виноградный, а технический спирт, разрушающий функции тела. В первую очередь он вредит поджелудочной железе и печени.Также специалисты утверждают, что в акционном вине имеется большое количество сахара и консервантов, дополненных виноматериалом неполного брожения. Это позволяет напитку храниться дольше, но несет невероятный вред организму. Врачи предупреждают, что в некоторой продукции был обнаружен краситель азерубин, являющийся сильным канцерогеном. Это вещество способно повысить риск развития рака полости рта, желудка и пищевода. Хотя рекомендуется воздержаться от дешевых вин, уменьшить негативное воздействие можно, обратив внимание на сухие сорта.