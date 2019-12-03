АвтоВАЗ объявляет новые скидки на покупку автомобилей Lada





С первых дней декабря 2019 года условия отдельных специальных предложений в рамках действующей дисконтной программы были изменены. К примеру, программа «EcoGas» отныне не действует, а дисконтная акция под названием «Осеннее предложение» была сменена и теперь называется «Зимнее предложение». Более того, в рамках этой акции больше не найти модель Lada Largus CNG, которая ранее была доступна покупателям со скидкой в 90 000 рублей. Более того, эта машина была исключена и из лизинговой программы производителя. Зато с 1 декабря начали действовать скидки для тех, кто покупает автомобили по программе трейд-ин. В этом случае размер дисконта может достигать 50 000 рублей.Кроме того, АвтоВАЗ принял решение продлить действие еще одной программы – «Гарантии обратного выкупа». Теперь участники данной программы будут оплачивать лишь минимальный ежемесячный платеж, чтобы по завершении срока действия договора иметь возможность вернуть машину дилеру по цене в 50% от базовой стоимости, которая будет учтена при покупке нового авто.