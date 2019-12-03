АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые установили связь между заболеванием десен и…
EUR 70.97 USD 64.41
Курс валют на 03.12.2019

АвтоВАЗ объявляет новые скидки на покупку автомобилей Lada

Дилерские центры российского концерна АвтоВАЗ все еще предлагают покупателям скидки и дополнительные спецпредложения практически на весь модельный ряд марки Lada. Впрочем, в текущем месяце они претерпели изменения.
АвтоВАЗ объявляет новые скидки на покупку автомобилей Lada

С первых дней декабря 2019 года условия отдельных специальных предложений в рамках действующей дисконтной программы были изменены. К примеру, программа «EcoGas» отныне не действует, а дисконтная акция под названием «Осеннее предложение» была сменена и теперь называется «Зимнее предложение». Более того, в рамках этой акции больше не найти модель Lada Largus CNG, которая ранее была доступна покупателям со скидкой в 90 000 рублей. Более того, эта машина была исключена и из лизинговой программы производителя. Зато с 1 декабря начали действовать скидки для тех, кто покупает автомобили по программе трейд-ин. В этом случае размер дисконта может достигать 50 000 рублей.

Кроме того, АвтоВАЗ принял решение продлить действие еще одной программы – «Гарантии обратного выкупа». Теперь участники данной программы будут оплачивать лишь минимальный ежемесячный платеж, чтобы по завершении срока действия договора иметь возможность вернуть машину дилеру по цене в 50% от базовой стоимости, которая будет учтена при покупке нового авто.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о влиянии азартных игр на…
Стало известно о секретном исследовании нетронутой императорской гробницы…
Михаил Галустян залез в чемодан для интернет-шоу и пожаловался на…
Звезда «Дом-2» Яна Шафеева не хочет знакомить Захара Саленко с…
Ученые установили связь между заболеванием десен и…
Над Австралией пролетел огненный шар, прозванный…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская показала своего нового…
Сергей Лазарев: «Песня «Эти Чувства - Вода» задает общее настроение и смысл альбома «Это…
АвтоВАЗ объявляет новые скидки на покупку автомобилей…
Николай Басков презентовал песню…
«Она не ревнует»: Стас Михайлов рассказал о реакции жены на его признания в любви в клипе Екатерине…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сделала неудачный макияж, который ее…
В Омске собака разорвала лицо ребёнку 5…
«Оставят в лесу с дикими зверями»: Елка и Анна Плетнева станут участницами нового…
Экспертный клуб обсудит плюсы и минусы…
Ольга Бузова забыла фамилию Льва Лещенко на церемонии награждения канала Music Box "Золотой…
Гарик Харламов спродюсировал документальный фильм о своем альтер эго — Эдуарде…
"Две новости — плохая и хорошая": Рита Дакота отменила концерт в Сочи и анонсировала выход клипа на песню…
В Сети появились шпионские снимки пикапа Hyundai Santa…
Mail.ru Group презентовала «умную» колонку с…
Звезда "Дома-2" Мария Кохно разбудила соседей посреди ночи игрой на…
Ученые рассказали о безопасной ядерной энергетике…
«Долго притирались»: Стас Михайлов рассказал о знакомстве со своей женой…
Звезда «Дом-2» Мондезир Свет-Амур сделал предложение Юлии…
Ракеты «Циркон» заменят российскому флоту большие…
Тина Канделаки ассоциирует свое детство с тортом «Птичье…
Ежедневные траты возлюбленной Евгения Петросяна составляют 130 000…
Названы характеристики игрового кресла Cougar Throne…
Андрей Аршавин вернулся в Россию с сыном Юлии…
Специалисты назвали большинство косметических средств опасными для…
Беспилотный КамАЗ «Одиссей» уже работает на реальных…
Российские студенты создали уникальный шлемофон для…
Филипп Киркоров поблагодарил гостей, присутствовавших на дне рождения его дочери…
Алёна Краснова планирует провести отпуск с Никитой Пресняковым в…
Ученые выяснили, что вирусы могут проникать через плаценту и заразить…
Компанию Apple хотят засудить из-за неисправной клавиатуры…
Российские ученые разработали «умное» питание для самолетов в…
ООН назвала главные задачи по спасению планеты до 2100…
Алсу анонсировала клип на песню "Герои любимых…
"Не похвастаться, а вдохновить других": Николай Басков признался, что поддерживает фонд "Детские…
Просмотреть все новости