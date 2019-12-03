Николай Басков презентовал песню «Зараза»

Николай Басков держит своих подписчиков в социальных сетях в курсе всего, что происходит в его жизни. Сегодня знаменитый певец опубликовал видео, на кадрах которого показана нарисованная девушка в ярко-красном платье, солнцезащитных очках и с сумкой, украшенной стразами. В комментарии к публикации исполнитель написал: «Ну вот и премьера песни «Зараза». Также Николай Басков пожелал преданным поклонникам, чтобы с наступлением зимы его новая композиция согревала их позитивным настроением.Фанаты исполнителя отреагировали моментально. Они начали на перебой поздравлять знаменитость с премьерой и спрашивать, когда они смогут увидеть клип на эту песню. Многие написали, что уже давно ждали выхода этой композиции. Видео на странице Николая Баскова в Instagram уже просмотрели более 16 000 пользователей интернета.