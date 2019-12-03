В Омске собака разорвала лицо ребёнку 5 лет





В феврале текущего года на территории частного сектора собака погрызла ребёнка, когда её отвязали в собственном дворе. В то время поблизости оказались дети. Вначале они играли со спаниелем, однако собака неожиданно бросилась на ребёнка. Мать пострадавшего подала заявление в Октябрьский райсуд, потребовав компенсацию в размере почти 143 тысячи рублей, включая 100 тысяч за моральный ущерб, 40 тысяч – на оплату услуг юриста, а также 2,4 тысячи — затраты на медицинские услуги. Иск был удовлетворён частично со снижением требований в 2 раза. Суд определил, что ответчик обязан передать 70,3 тысячи рублей. Из этой суммы 50 тысяч по факту причинения морального вреда и ещё 20 тысяч — по услугам юриста.Попытка апелляции для уменьшения суммы не привела к успеху, поскольку родители отметили моральный вред малышу из-за оставшегося шрама и пропуск занятий в спортивной секции ввиду длительного лечения.