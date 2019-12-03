Михаил Галустян залез в чемодан для интернет-шоу и пожаловался на клаустрофобию





Интернет-шоу Comment Out на видео-платформе Youtube приглашает именитых звезд российского шоу-биза и предлагает им поучаствовать в своеобразной игре. Последним гостем оказался Михаил Галустян, и ему выпала задача написать в комментариях Instagram-знаменитости определенное неприличное предложение. Комику досталась российская поэтесса и певица Лариса Рубальская, которой требовалось отправить шутливую и шокирующую фразу.Если бы комедиант отказался, ему пришлось бы в качестве наказания лезть в специальный чемодан. Галустян хотел дописать комментарий до конца, но в самый последний момент передумал. Результатом оказалось то, что ведущие попытались запихнуть звезду в маленький чемодан. Знаменитость пытался спасти свое достоинство, утверждая что у него клаустрофобия. Все же, ему удалось пройти испытание, просидев в закрытой сумке около минуты.