«Она не ревнует»: Стас Михайлов рассказал о реакции жены на его признания в любви в клипе Екатерине Климовой





В новом выпуске передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Стас Михайлов затронул тему недавних съемок музыкального клипа «Спаси меня». Ведущий ток-шоу Борис Корчевников отметил, что признание в любви со стороны певца Екатерине Климовой выглядело очень натуральным. Музыкант поспешил заверить общественность, что его жена Инна не только не ревновала супруга к кинозвезде, но и сама выбрала её во время кастинга. Стас Михайлов также признается, что эта работа является самой любимой за всю карьеру.Звезда добавляет, их с Климовой съемки прошли идеально, поскольку между ними возникло взаимпонимание и поддержка. Кроме того, Инна Михайлова присутствовала на студийной площадке и сама сформировала образ для актрисы. Знаменитость сообщает, что он не дает никаких поводов для ревности, считая подобное чувство «губительной, разрушающей силой». По словам Стаса Михайлова, они с возлюбленной даже не задумывались о возможном конфликте из-за содержания клипа.