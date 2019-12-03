Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сделала неудачный макияж, который ее изуродовал





Уже совсем скоро закончится реалити-шоу «План Б». Известно, что Ольга Бузова так и не смогла определиться со своими симпатиями и окончательно выбрать одного кандидата на роль победителя. По правилам проекта, если у Ольги вдруг не получится найти себе пару, то ей придется остановиться на Тимуре Батрутдинове.В одном из последних эфиров Бузова предстала перед публикой со странным макияжем. Большинство зрителей предположили, что над звездой поиздевались ее личные визажисты. Комично выглядели и чрезмерно накрашенные глаза.Были и те, кто удивился, что Ольга Бузова не предъявила никаких претензий мастерам по красоте и согласилась на съемки в подобном виде. Стоит отметить, внешний вид других участниц шоу "План Б" не вызывает подобных нареканий со стороны поклонников.