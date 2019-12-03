Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сделала неудачный макияж, который ее изуродовал
Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову в прямом смысле слова подняли на смех из-за того, что она сделала не совсем удачный макияж. Из-за плохо подобранного оттенка тонального крема у Бузовой лицо приобрело болезненно-желтушный вид.
Уже совсем скоро закончится реалити-шоу «План Б». Известно, что Ольга Бузова так и не смогла определиться со своими симпатиями и окончательно выбрать одного кандидата на роль победителя. По правилам проекта, если у Ольги вдруг не получится найти себе пару, то ей придется остановиться на Тимуре Батрутдинове.
В одном из последних эфиров Бузова предстала перед публикой со странным макияжем. Большинство зрителей предположили, что над звездой поиздевались ее личные визажисты. Комично выглядели и чрезмерно накрашенные глаза.
Были и те, кто удивился, что Ольга Бузова не предъявила никаких претензий мастерам по красоте и согласилась на съемки в подобном виде. Стоит отметить, внешний вид других участниц шоу "План Б" не вызывает подобных нареканий со стороны поклонников.
Уже совсем скоро закончится реалити-шоу «План Б». Известно, что Ольга Бузова так и не смогла определиться со своими симпатиями и окончательно выбрать одного кандидата на роль победителя. По правилам проекта, если у Ольги вдруг не получится найти себе пару, то ей придется остановиться на Тимуре Батрутдинове.
В одном из последних эфиров Бузова предстала перед публикой со странным макияжем. Большинство зрителей предположили, что над звездой поиздевались ее личные визажисты. Комично выглядели и чрезмерно накрашенные глаза.
Были и те, кто удивился, что Ольга Бузова не предъявила никаких претензий мастерам по красоте и согласилась на съемки в подобном виде. Стоит отметить, внешний вид других участниц шоу "План Б" не вызывает подобных нареканий со стороны поклонников.