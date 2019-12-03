Экспертный клуб обсудит плюсы и минусы цифровизации





Заседания Экспертных клубов состоятся в пяти городах: Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Эксперты в разных уголках страны обсудят вышеуказанную проблематику, опираясь на региональные особенности. Участники круглого стола попытаются выработать общую концепцию работы системы электронного голосования на выборах разного уровня, а так же обсудят жизнеспособность подобной системы.Участник Экспертного клуба и политолог Сергей Серавин считает, что цифровая политика наступает и игнорировать данный факт совершенно бессмысленно. Эксперт убеждён, что уже к 2031 году общественное мнение будет формироваться исключительно посредствам электронных коммуникаций.Изучение тенденций в социальных медиа - важнейшая задача форума Электронной Электоральной политики, который пройдет в Петербурге 6 декабря при поддержке Экспертного клуба.По мнению Директора ассоциации ЭЭП Игоря Сопова, электронные социальные медиа сегодня обладают гораздо большей аудиторией, чем традиционные телевизионные каналы. Они являются мощным информационным ресурсом, и крайне важно, в чьих руках он окажется. Благодаря социальным сетям сегодня можно донести информацию без посредников, призывать людей на митинги, поэтому контроль правдивости данного информационного потока является крайне важной задачей, считает Игорь Сопов.Напомним, что роль Экспертного клуба заключается в разъяснении сути происходящих вещей, основываясь на мнениях специалистов в той или иной области.