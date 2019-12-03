Беспилотный КамАЗ «Одиссей» уже работает на реальных задачах





Тестовая отправка подобных грузовиков в скором времени состоится на территории одного из карьеров для добычи угля. По данным работников пресс-центра производителя, такие авто имеют возможность использования в условиях любого производства, нуждающегося в движении по заранее спланированным маршрутам.Тестовая версия модели «Одиссей» создана на базе КамАЗ-4308. Разработку оснастили 4 видами сенсоров, включая лидеры, камеры, сонары и радары. Помимо прочего, авторобот получил ряд систем связи, среди которых Wi-Fi и спецверсия 4G. Все показатели с датчиков доставляются на ПК для обработки информации об особенностях движения. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин объяснил положение с беспилотниками в РФ. Он отметил, что технологи для страны является революционной.Роботизированная техника станет совершать значительно меньшее число ошибок на дорогах, однако при ДТП возникает вопрос о поиске виновного. При отсутствии водителя, ответственность ложится на компанию, выпустившую модель. Создание нормативной базы для применения автономного транспорта нуждается в больших затратах времени на проработку вопроса.