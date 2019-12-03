Ракеты «Циркон» заменят российскому флоту большие корабли
Оснащение боевых судов ВМФ России ракетами серии «Циркон» позволит значительно нарастить возможности флота. С таким заявлением выступил российский военный эксперт Михаил Александров.
России, которая обладает статусом крупной морской державы, просто необходимо заботиться о том, чтобы обладать сильным и эффективным флотом. Благодаря наличию такой серьезной глобальной силы Москва может не только отстаивать свои интересы, но и помогать союзникам. Одним из ярких примеров, по словам эксперта, можно назвать Сирию, где российские военные помогают правительственной армии освобождать территорию страны от боевиков террористических организаций. При этом очень важно распоряжаться имеющимися возможностями правильно. К примеру, уверен Александров, строительство нового авианосца перечеркнет создание десятка корветов, которые могли бы быть оснащены новыми крылатыми ракетами. Принимая во внимание эти особенности, следует останавливать выбор на самых оптимальных вариантах.
«Большие корабли нужны лишь для демонстрации силы, потому что они имеют большую автономность и способны ходить в походы в отдаленные моря. У России сегодня тоже есть такие задачи, но они носят больше ограниченный характер. Существенно повысить боевые возможности ВМФ страны помогут ракеты Циркон», - приводит слова Александра издание «ПолитЭксперт».
России, которая обладает статусом крупной морской державы, просто необходимо заботиться о том, чтобы обладать сильным и эффективным флотом. Благодаря наличию такой серьезной глобальной силы Москва может не только отстаивать свои интересы, но и помогать союзникам. Одним из ярких примеров, по словам эксперта, можно назвать Сирию, где российские военные помогают правительственной армии освобождать территорию страны от боевиков террористических организаций. При этом очень важно распоряжаться имеющимися возможностями правильно. К примеру, уверен Александров, строительство нового авианосца перечеркнет создание десятка корветов, которые могли бы быть оснащены новыми крылатыми ракетами. Принимая во внимание эти особенности, следует останавливать выбор на самых оптимальных вариантах.
«Большие корабли нужны лишь для демонстрации силы, потому что они имеют большую автономность и способны ходить в походы в отдаленные моря. У России сегодня тоже есть такие задачи, но они носят больше ограниченный характер. Существенно повысить боевые возможности ВМФ страны помогут ракеты Циркон», - приводит слова Александра издание «ПолитЭксперт».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:24